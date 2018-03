Leitora mostra a situação no bairro Alto, em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

“Gostaria de mais uma vez expressar minha indignação. Moro no bairro Alto e mais uma vez quero reclamar da Sanepar por mais um dia que amanhecemos com água jorrando na frente de casa. Aliás, estranhamos o dia que isso não acontece. A rua já esta com uma valeta enorme por causa da água. Nesta semana um carro caiu neste buraco por não saber que o mesmo existia. Agora a água corre para o meio da rua, logo estaremos sem ter como sair de casa. A não ser que se construa uma ponte. Sem contar os dias sem água na torneira e ninguém faz nada”.

