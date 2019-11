Leitura no Campo chega a Rio Negro

Acervo com 1.200 novos livros e espaço de leitura são ações do projeto que tem realização da rede Educare

Nesta segunda-feira 25, 1.200 novos livros, entre romances, mangás, contos, filmes e títulos juvenis, chegaram a Escola Municipal Vereador Ricardo Nentwig, na cidade de Rio Negro, no Paraná. O novo acervo é uma das ações do projeto Leitura no Campo, que tem realização da Rede Educare, via Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria Especial de Cultura, com patrocínio da Kromberg & Schubert.

Além de títulos que são de difícil acesso e publicações solicitadas pelo público infantojuvenil, a Escola Ricardo Nentwig ganha novo espaço de leitura, que irá beneficiar as 360 crianças de idades entre 4 e 11 anos, matriculadas nas séries que vão do Pré-Escolar I ao 5º ano do Ensino Fundamental I. Além do acervo, a biblioteca do Leitura no Campo oferece área de pintura, mesas e cadeira e ambientação lúdica.

O projeto Leitura no Campo busca a formação de leitores em comunidades com pouco acesso à literatura. Sua atuação prevê qualificação de bibliotecas comunitárias e complementação de acervo em bibliotecas de escolas, incluindo a revitalização de espaços de leitura. O foco é oferecer novos títulos que possam abranger temas atuais, dando espaço para a diversidade, com livros em braile e audiolivros.

A iniciativa do projeto Leitura no Campo vai ao encontro da lei nº 12.244 de 24 de maio de 2010, que estabelece a obrigatoriedade de haver biblioteca nas instituições de ensino do país. O programa também auxilia no processo educacional, na redução do analfabetismo e na formação de um público consumidor de cultura.