Licitação da Prefeitura de Rio Negro prevê gastos de quase R$ 800 mil em material de limpeza

Na última semana foi realizada licitação na Prefeitura de Rio Negro para compra de matérias para copa, cozinha, higiene e limpeza, que serão usados por toda a administração municipal. Fato que seria normal se não fosse o valor máximo licitado alguns itens.

No total o processo licitatório tinha a previsão de gastar no máximo R$ 797.708,00, mas o que chama a atenção é a previsão de gastos com alguns materiais. Para a compra de copos descartáveis a Prefeitura estima gastar R$ 20 mil, R$ 30 mil em sacos de lixo, R$ 20 mil em esponjas de louça e R$ 90 mil em desengordurante.

Os valores são estimados, e até o fechamento desta edição, não conseguimos obter as informações de qual empresa ganhou a licitação e qual foi o seu valor final.