Linha do transporte metropolitano em Rio Negro facilita a ida até Curitiba

A Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) iniciou nesta segunda-feira (20) uma extensão do atendimento do transporte metropolitano da capital Curitiba que fará a ligação de três municípios: Rio Negro, Campo do Tenente e Quitandinha.

Para que a operação aconteça foi estabelecida uma parceria com as três prefeituras envolvidas. Os três prefeitos participaram da viagem inaugural nesta segunda-feira, juntamente com o presidente da Amep, Gilson Santos, e convidados.

“É um dia histórico e feliz para o município de Rio Negro e para as pessoas que mais precisam. Um sonho realizado. Foram vários anos para essa conquista. Essa é a nossa realidade”, enalteceu o prefeito James Karson Valério.

A nova linha beneficiará os cidadãos dos três municípios. O objetivo é atender principalmente os trabalhadores que residem em um dos municípios e que possuem atividade profissional em outro. Além disso, Rio Negro é a cidade comarca de Quitandinha e Campo do Tenente, reunindo uma série de serviços nas áreas judicial, eleitoral, segurança e família.

HORÁRIOS (EXCETO DOMINGO)

Saídas de Quitandinha (terminal rodoviário): 6h, 11h e 17h

6h, 11h e 17h Saídas de Rio Negro (Rua Getúlio Vargas): 7h, 14h e 18h30

VALOR DA TARIFA

R$ 5,50 para pagamento com o cartão Metrocard

R$ 6,00 para pagamento em dinheiro

ATÉ CURITIBA

Para sair de Rio Negro e chegar até Curitiba, o cidadão pode utilizar essa nova linha até Quitandinha e depois pegar outro ônibus que desembarca no terminal do Pinheirinho na capital. O valor da tarifa deste outro ônibus de conexão também é R$ 6,00, portanto para sair de Rio Negro e chegar até Curitiba o usuário pagará apenas R$ 12 reais, gerando uma grande economia.

A Amep informa que fará uma campanha de confecção de cartões do transporte metropolitano nas próximas semanas.