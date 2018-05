Linhas de ônibus da Santa Clara sofrerão alterações no final de semana

A Viação Santa Clara comunica que devido à falta de combustível as linhas de ônibus para o sábado e domingo sofrerão alterações. No sábado apenas um ônibus estará operando na linha Vila Ivete/Jardim América e dois ônibus na linha Faxinal/Bom Jesus e no domingo novamente um ônibus na linha Vila Ivete/Jardim Américo e também um ônibus na linha Faxinal/Bom Jesus. Na segunda-feira o transporte coletivo também será operado de forma especial com um ônibus da linha Vila Ivete/Jardim América e três ônibus da linha Bom Jesus/Faxinal.

