O Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana (CIMU) e a empresa Expresso Presidente informam que a partir do domingo, dia 25/12/2022, as linhas Faxinal/Bom Jesus e Vila Ivete/Jardim América deixam de operar aos domingos devido à baixa demanda de passageiros. As linhas continuam com as suas operações normalmente de segunda a sábado.

