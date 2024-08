Compartilhar no Facebook

Nesta sexta-feira será realizada a live musical “Entre Versos & Cantos” com a talentosa cantora Evelin Maiara. O evento será realizado por meio da Lei Paulo Gustavo, do edital da Prefeitura Municipal de Rio Negro. Assista através do Youtube a partir das 21h.

Entre Versos e Cantos é uma live musical recheada com sucessos da MPB, interpretados por Evelin Maiara com a participação de Juliano Floriani no violão.

Acesse assista:

https://www.youtube.com/live/Qp6FRKG9LRw