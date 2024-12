Livro com a história do seminário de Rio Negro terá mais de 3.500 páginas

A história do principal atrativo turístico e cultural de Rio Negro-PR será valorizada e preservada através de um livro. O jornalista e escritor rio-negrense Ever Lisboa (autor do livro “Rio Negro 150 Anos” e “Histórias e curiosidades do rio Negro”, entre outros) lançará em breve a sua nova obra com o título “A história do seminário de Rio Negro”.

O livro terá mais de 3.500 páginas. Serão mais de 60 capítulos que irão detalhar a rotina e toda a história do seminário franciscano. A obra será dividida em volumes que estarão à disposição dos leitores em um box especial. A promessa é de grandes revelações com fatos inéditos sobre este importante local que possui mais de 100 anos de existência.

O livro, de acordo com o autor, faz parte do projeto pessoal “Memorial do Seminário” e irá corrigir inconsistências da história. Ever Lisboa vem pesquisando sobre o seminário de Rio Negro desde 2005, quando tinha 16 anos de idade. Segundo o autor, há muitas informações importantes que foram perdidas ao longo do tempo, mas que foram resgatadas e agora serão divulgadas ao público através do livro.

“A população conhece a história resumida do seminário que há anos é divulgada através dos veículos de comunicação. Mas a história é muito maior e formidável. Eu garanto que o livro fará o leitor se emocionar e se encantar ainda mais pelo local”, afirmou o autor.

Devido à pandemia e a perda do pai causada pela Covid-19, o processo de pesquisa de Ever teve pausas prolongadas e por isso o livro não foi lançado em 2023 como previa o planejamento inicial. O lançamento deve ocorrer no segundo semestre de 2025.

Após a publicação, o livro sobre o seminário – que não terá fins lucrativos – estará disponível gratuitamente para leitura na biblioteca pública de Rio Negro.