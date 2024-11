Livro “Ingrid, uma História de Exílios” possui relatos emocionantes de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Na última segunda-feira a senhora Laís Aguiar e seu esposo José Guerra, que vivem em Itu-SP, estiveram no gabinete do prefeito James Karson Valério para realizar a entrega de um exemplar do livro “Ingrid, uma História de Exílios”, de autoria da senhora Ingrid Helga Koster), mãe de Laís. O secretário municipal de cultura e turismo, Gerson Heide, também recepcionou os visitantes.

O livro foi escrito por Ingrid quando ela possuía 86 anos de idade. O lançamento ocorreu em São Paulo no ano de 2010. A obra teve a participação de dois grandes profissionais, pois foi romanceada por Marcílio Godoi e teve as pesquisas históricas realizadas por Priscila Ferreira Perazzo.

Segundo Laís, sua mãe desejava que o livro fosse divulgado em Rio Negro, pois ela passou bons momentos da vida no município. O livro possui diversas memórias da vida da escritora, sendo que muitos relatos são de Rio Negro nas primeiras décadas do século XX.

Nascida em Rio Negro, Ingrid Helga Koster ficou órfã de pai com apenas um ano de idade. Aos cinco anos ela ganhou um novo pai, quando sua mãe se casou novamente no início da década de 1930 com o alemão Karl von Schültze, que havia migrado para o Brasil em 1920. Pouco tempo depois a família, já com duas outras filhas, se mudou para Joinville-SC.

Um dos temas abordados no livro é a existência dos campos de concentração no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, quando o país oficializou sua oposição aos países do Eixo (Alemanha, Itália e Japão).

No livro há diversos fatos presenciados por Ingrid quando ainda era menina, como a prisão do seu pai. Mesmo tomando todos os cuidados em Joinville (que sempre teve grande influência alemã, mas que naquela época era ainda mais forte), como proibir a filha de participar do movimento Juventude Hitlerista e queimar livros em alemão que possuía, o pai de Ingrid foi preso pela polícia em 1942, pois o governo brasileiro acreditava que Karl fosse um espião nazista.

Durante a prisão do pai em um campo de concentração em Joinville e depois no Rio de Janeiro, Ingrid e sua família voltaram a morar em Rio Negro. Quando a guerra acabou o alemão foi libertado por falta de provas. O livro relata em detalhes essa emocionante história.

No livro a escritora também relata as mudanças estruturais que a guerra gerou nas empresas e instituições, principalmente para aquelas que tinham origem alemã. É possível ler sobre o preconceito, os prejuízos materiais e emocionais que afetaram diversas famílias de origem alemã.

“Ingrid, uma História de Exílios” é um romance que busca mostrar como uma guerra, por mais distante que seja, pode modificar para sempre a história das pessoas. Em breve o livro estará disponível para empréstimo na Biblioteca Pública Professor Venceslau Muniz.