Livro que conta a história do 5º RCC é distribuído para as escolas

A Prefeitura de Rio Negro realizou na última sexta-feira a entrega de exemplares do livro que conta a história do 5º Regimento de Carros de Combate “Regimento Tenente Ary Rauen” para as unidades escolares do município.

O livro foi lançado neste mês pelo próprio regimento para propagar a sua importante história, principalmente dentro do município de Rio Negro, onde está presente desde 1973. Vários exemplares foram cedidos ao Município de Rio Negro para que o público tenha acesso ao conteúdo gratuitamente.

No livro é possível encontrar uma linha do tempo, a história da primeira sede em Santo Ângelo-RS, informações sobre os comandos, o segmento feminino, as enchentes em Rio Negro e Mafra, Operação Taquari 2, entre outras curiosidades do regimento e várias fotografias históricas.

Além do prefeito James Karson Valério, a cerimônia realizada no Centro Municipal de Cultura Agostinho Paizani Filho teve a presença de diretores e professores das escolas, secretários municipais, militares do 5º RCC e do tenente-coronel André Rolim da Silva, que no último dia 17 substituiu o tenente-coronel Daniel Longhi Canéppele no comando do regimento.

O livro estará à disposição do público na Biblioteca Pública Professor Venceslau Muniz, que retornará às atividades no dia 06 de janeiro.