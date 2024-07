Local da Feira do Produtor na Praça Alemã foi revitalizado pela Prefeitura

Neste sábado, às 9h, será inaugurada a revitalização da Praça Alemã Wilson Oscar Bley, no bairro Bom Jesus. No local foram executadas obras de pavimentação no espaço conhecido popularmente como “Praça da Afubra”, que é utilizado há muitos anos para a instalação da Feira do Produtor Rural e ampara a atividade de food trucks.

O prefeito James Karson Valério esteve no local nesta quinta-feira para verificar a conclusão das obras que foram realizadas com o objetivo de facilitar a instalação das barracas utilizadas pelos feirantes e adequar o calçamento para garantir a segurança e a acessibilidade dos visitantes.

O sistema de iluminação também foi aprimorado com a colocação de postes no modelo cultural já existente em outras áreas da praça. Também foram geradas mais vagas de estacionamento e uma área exclusiva para táxis. Novas barracas serão instaladas em breve, tornando o local ainda mais bonito.

Este importante investimento da Prefeitura de Rio Negro gera um estímulo maior ao comércio e apoio aos produtores rurais do município. Com a revitalização o espaço ficou ainda mais agradável aos consumidores, atraindo novos visitantes.