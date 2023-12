Logística reversa em Rio Negro é fortalecida com importante parceria

Na manhã desta quarta-feira um importante Termo de Acordo de Cooperação foi celebrado entre a Prefeitura de Rio Negro, o Instituto Paranaense de Reciclagem (Ínpar) e a Fundação Comunitária de Desenvolvimento Integrado do Município de Rio Negro (Fundir).

O objetivo do acordo é apoiar ações que resultem no aprimoramento da operação de logística reversa de embalagens pós-consumo desenvolvida pela Fundir no município de Rio Negro, por meio de disponibilização pela Ínpar de recursos financeiros para o custeio de despesas, cujo montante será definido com base na massa de materiais recicláveis comercializados pela fundação.

A contrapartida ao repasse será a geração de relatórios mensais de desempenho elaborados pela Fundir com a assistência técnica da Prefeitura de Rio Negro e a disponibilização da respectiva documentação comprobatória de comercialização para a Ínpar, com o propósito de respaldar o cumprimento das metas de recuperação de embalagens inseridas no mercado paranaense pelas empresas associadas ao instituto, nos termos das legislações vigentes e demais obrigações legais relacionadas à logística reversa de embalagens pós-consumo em geral.

A parceria também prevê a atuação conjunta de campanhas informativas, educativas e de sensibilização ambiental da população de Rio Negro sobre a importância da adoção de hábitos e práticas para o correto manejo e descarte das embalagens pós-consumo, além de outras ações que contribuam para potencializar a geração de resultados da unidade de processamento de resíduos recicláveis operada pela Fundir.

A assinatura do acordo ocorreu no gabinete do prefeito James Karson Valério. Além do prefeito, entre os presentes na reunião estava o presidente da Ínpar, Rommel Barion, o gerente executivo, Gustavo Fanaya, o presidente da Fundir, José Hélio Westarb, e o secretário de indústria e comércio, William Mazur.

ÍNPAR

O Instituto Paranaense de Reciclagem foi criado pela Fiep e sindicatos patronais da indústria paranaense para promover a economia circular. Atua sem fins lucrativos com o objetivo de oferecer a melhor e mais completa solução para as empresas com o cumprimento integral da regulamentação paranaense quanto à logística reversa de embalagens em geral.

O instituto apoia a estruturação de associações e cooperativas de reciclagem. Também desenvolve e apoia ações e projetos locais que promovem a separação de resíduos e reciclagem.

SAIBA MAIS

A Prefeitura de Rio Negro é a responsável legal pela implantação do serviço de coleta seletiva de resíduos domésticos recicláveis, estruturação da logística reversa e realização de ações de educação ambiental.

A Fundir é uma entidade associativa que desenvolve atividades de coleta, recebimento, triagem, segregação, acondicionamento e comercialização de resíduos recicláveis domésticos pós-consumo coletados no município de Rio Negro, de forma a garantir a destinação final adequada desses materiais.

Assista ao vídeo da Ínpar e entenda como surgiu o conceito de logística reversa e como o Ínpar atua no Paraná para fortalecer a economia circular: