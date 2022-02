Loteamento Industrial garantirá infraestrutura e incentivos para empresas em Rio Negro

O primeiro loteamento industrial do município de Rio Negro está sendo projetado. Trata-se de uma área de 40.000 m², na qual devem ser disponibilizados de oito a 12 lotes, com aproximadamente 2.000 m².

O projeto inovador vai assegurar uma área com infraestrutura e incentivos fiscais aos empreendedores, além do fomento econômico do município. O projeto tem previsão de execução de seis meses e está sendo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Indústria e Comércio.

O Loteamento Industrial ficará localizado em uma região vocacionada para o segmento industrial, no bairro Tijuco Preto. Em suas proximidades existem grandes empresas instaladas e acesso facilitado à rodovia.

O empreendimento possibilitará a readequação de indústrias que estão instaladas em áreas residenciais ou irregulares dentro do município, pois o projeto prioriza as empresas locais. Poderá oferecer oportunidade de instalação e incentivo de novos empreendimentos empresariais. Garantirá a essas empresas infraestrutura de qualidade, além de fomentar o mercado imobiliário do entorno do loteamento. Com a ação o município passará a dispor de áreas para a plena aplicação da legislação de fomento econômico, proporcionando celeridade na implantação de novos empreendimentos empresariais, gerando assim mais emprego e renda.

A execução será dividida em etapas que contemplam o projeto ambiental, para melhor aproveitamento da área; projeto topográfico, divisão dos lotes e rua de acesso; execução da terraplanagem e infraestrutura básica; instalação de rede de energia elétrica e água; revestimento primário da rua e acessos; processo de desmembramento e trâmites cartorários.

Após a conclusão os lotes serão entregues na modalidade de concessão de direito real de uso, no qual a Administração transfere o uso remunerado ou gratuito de terreno público a particular, como direito real resolúvel, para que dele se utilize em fins específicos de urbanização, industrialização, edificação, cultivo ou qualquer outra exploração de interesse social. Este modelo já é utilizado desde 2014 com excelentes resultados, segurança jurídica para a administração pública e possibilidade de utilização livre pelo beneficiário.

Com o Loteamento Industrial os empreendimentos no município passam a ter um local adequado, com infraestrutura necessária e incentivos que vão assegurar o desenvolvimento do setor. Mais indústrias representam aumento no número de empregos, qualidade de vida, crescimento das áreas próximas e um ambiente seguro e atrativo para negócios. O programa de atração de investimentos têm apontado a escassez de imóveis industriais em nosso município, direcionando as ações do Poder Público para este projeto. Da mesma forma que a área dos lotes (2.000 m²) atende as necessidades da maioria dos investimentos pretendidos atualmente, podendo ser modulado duas ou mais unidades no caso de empreendimentos que necessitem de um terreno maior.

“Estamos adequando um espaço com toda a infraestrutura necessária para o desenvolvimento das empresas. Vamos priorizar os empreendimentos locais e ainda possibilitar a instalação de novas indústrias. Com estrutura de qualidade aliada a política de incentivos, asseguramos um ambiente saudável para o desenvolvimento econômico. Assim, toda a população se beneficia e teremos a ampliação de empregos e renda” destacou o prefeito James Karson Valério.