Luta contra o mosquito da Dengue continua em Rio Negro

As ações de combate à Dengue são constantes em Rio Negro; elas acontecem durante o ano todo. As equipes da saúde, meio ambiente e da Defesa Civil continuam realizando visitas técnicas em diversos locais com foco na prevenção. Ações educativas em escolas também são mantidas durante o ano todo.

Ressalta-se que no período de frio também é preciso manter todos os cuidados. Prevenir é a melhor forma de evitar a Dengue, além da Zika e Chikungunya, que também são transmitidas pelo mesmo mosquito.

A maior parte dos focos do mosquito está nos domicílios, por isso algumas ações da população também são importantes:

Não deixar água parada, eliminando os locais onde o mosquito nasce e se desenvolve, evitando desta forma a procriação.

Não acumular água em pratos de vasos de plantas. Colocar areia fina até a borda do pratinho.

Não juntar vasilhas e utensílios que possam acumular água (tampinha de garrafa, casca de ovo, latinha, embalagem plástica e de vidro, copo descartável) e guardar garrafas vazias de cabeça para baixo.

Entregar pneus velhos ao serviço de limpeza urbana. Caso precise mantê-los, guarde em local coberto.

Deixar a tampa do vaso sanitário sempre fechada.

Limpar frequentemente as calhas e a laje das casas.

Manter a água da piscina sempre tratada com cloro e limpar uma vez por semana.

Preservar o quintal limpo, recolhendo o lixo e detritos em volta das casas.

Não jogar lixo em terrenos baldios, construções e praças.

Permitir sempre o acesso do agente de combate a endemias em sua residência ou estabelecimento comercial.

Saiba mais sobre as ações: www.rionegro.pr.gov.br/dengue