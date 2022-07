Madruguinha Circo Show recebe o Festival da Crianca neste final de semana em Rio Negro com super shows

Para finalizar a curta temporada do Madruguinha Circo Show, luxuosamente instalado atrás do Centro Comunitário do Bairro Roseira em Rio Negro, traz o Festival da Criança com super shows ao vivo para toda a família neste final de semana.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Entre as atrações estará os fenômenos Vingadores, Minions e super show com Galinha Pintadinha. O Festival contará ainda com atrações surpresas e apresentação tradicional do circo com números clássicos da arte mais antiga do mundo.

O Festival da Criança ocorrerá neste sábado e domingo em únicas sessões exclusivamente às 20h30 com ingressos a preços promocionais com apresentação do bônus no valor de R$5,00 (cinco) reais a criança e R$10,00 (dez) reais o adulto.

Madruguinha Circo Show conta ainda com ampla praça de alimentação para atender todos os espectadores do show.

Mais informações podem ser obtidas pelo Whats (41) 98458-1006.