Maestro Rionegrense recebeu o Certificado de “Amigos das Bandas e Fanfarras do Paraná”

Na última semana o maestro Mauri Deniz, que rege a banda do Colégio Caetano Munhoz da Rocha, recebe da Federação Paranaense de Bandas de Fanfarra o Certificado de “Amigos das Bandas e Fanfarras do Paraná”. Além de Mauri Deniz, outros 24 maestros foram homenageados pela Federação.

A homenagem coroa os mais de 30 anos de trabalho do maestro que sempre colocou as bandas de fanfarras em primeiro lugar. “Foram 30 anos de muita luta, sem dinheiro e com dificuldades, mas que valeram a pena”, disse. Mauri foi um dos percussores na realização e participação dos concursos de bandas e fanfarras na região.

Ele disse que foi uma “imensa satisfação” ao receber a homenagem e que pretende continuar ensinando e regendo a banda do Colégio Caetano que é mantida pela instituição de ensino.