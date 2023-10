Mafra é destaque estadual nos Jasti 2023

No dia 1º de Outubro o Brasil comemorou o Dia do Idoso. E como forma de homenagear os idosos do município, neste mês em que são lembrados e reverenciados pelas conquistas obtidas, a Prefeitura de Mafra destaca a participação neste ano das mafrenses Maria Noely e Rosinha Schletz, nos Jogos Abertos da Terceira Idade – JASTI, quando sagraram-se campeãs estaduais na categoria truco feminino. Os jogos aconteceram em  Junho em São Bento do Sul.

“Nossa gratidão à s atletas por bem representar Mafra além fronteiras”. O Executivo local destaca a importância da garantia à assistência aos idosos, bem como de sua integração e participação na sociedade, com oportunidade de trabalho e lazer.