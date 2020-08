Mafra e Rio Negro promovem alinhamento das medidas contra a Covid-19

Na tarde desta terça-feira 04, os prefeitos de Mafra, Wellington Bielecki, e de Rio Negro, Milton Paizzani, estiveram reunidos, promovendo um alinhamento entre as medidas adotadas por Mafra, de acordo com o decreto regionalizado da região do Planalto Norte, e as que passarão a ser adotadas também pelo município de Rio Negro.

A Prefeitura de Mafra também incluiu em seu decreto n° 4358/2020, publicado nesta terça-feira, 4, a proibição do ingresso em território municipal de veículos de transporte interestadual de passageiros. O governo do estado de Santa Catarina autorizou a retomada, porém garantiu autonomia aos municípios para restringir a entrada ou saída destes veículos. Como a proibição segue mantida na cidade vizinha, Mafra destaca a importância de seguir com a proibição desta modalidade de transporte, inclusive diante do atual momento da pandemia.

Em uma semana Riomafra registra mais de 50 casos novos de Covid e mais de 60 recuperados

Em cerca de uma semana Rio Negro e Mafra juntas registraram mais de 50 novos casos de covid, Rio Negro registrou mais de 23 novos casos, Mafra, mais de 28. Porém mais de 60 pacientes foram recuperados neste período.

Juntas as duas cidades já se aproximam dos 450 casos, porém, já beiram os 300 pacientes recuperados. O número de óbitos permanece inalterado.

