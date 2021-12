Mafra sediará encontro anual do Planorte Água e Solo

O município de Mafra sediará no dia 8 de dezembro, o encontro anual do Programa Uso Racional de Água e Solo do Planalto Norte Catarinense (Planorte Água e Solo), reunindo representantes de todos os municípios da região. Acontecerá na sede da Amplanorte, a partir das 9 horas. O evento abordará temáticas relevantes para a região, como a conservação do solo, sustentabilidade e gestão de recursos hídricos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Constará da programação os 30 anos da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) e um painel de discussão sobre “Água e Solo no contexto da Sustentabilidade e do Desenvolvimento”, com a participação da Coordenadora Estadual do Programa Desenvolvimento e Sustentabilidade Ambiental da Epagri, Juliane Garcia Knapik Justen e do Diretor Técnico da OCESC, José Almery Padilha.

Também farão parte do painel o Vice-presidente regional Planalto Norte da FACISC, Antônio Carlos Tiburske, o Diretor da Moinho Catarinense S/A e FIESC, Egon Werner e a Gerente de Gestão de Processos Ambientais Mariane Murakami. O momento contará com moderação do Gerente Regional da Epagri de Canoinhas, Daniel Uba.

Posse Articuladores Municipais

O Planorte abrirá espaço para a posse dos Articuladores Municipais, os quais atuarão como porta-vozes do programa nos catorze municípios que compõem o Planorte. “Eles realizarão a articulação com as entidades e empresas dentro de cada um dos municípios. Seria, então, um elo do núcleo gestor do programa com as entidades e cidades”, indica o membro do Núcleo Gestor Donato João Noernberg.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O encontro abordará ainda os relatos de experiência dos eixos temáticos do programa e a Assembléia Geral Ordinária (AGO) do Comitê Canoinhas e Afluentes do Rio Negro. O Grupo de Acompanhamento (GAP) do Plano de Recursos Hídricos do Comitê também se reunirá, pela primeira vez, desde a liberação dos recursos para o desenvolvimento do documento.

Durante o Planorte, estará no local o “Museu de Solos”, desenvolvido pelo Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), campus Canoinhas, que mostra os principais tipos de solos encontrados na região.

Planorte

O Planorte é um programa regional que tem o objetivo de trabalhar as questões de conservação e uso adequado da água e do solo. “A grande intenção é ser um programa que desperte para a conscientização das pessoas e entidades para a necessidade de trabalharmos adequadamente esses dois fatores importantíssimos: o solo e a água”, explica Noernberg.

Para participar, basta se inscrever no link: https://forms.gle/t3BsVwru2Ggxhxcc9. As vagas são limitadas a 80 participantes.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -