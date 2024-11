Riomafra terá Maria Fumaça de Natal da Rumo

A Rumo Logística promove mais uma edição do aguardado ‘Rumo ao Natal’, em parceria com o Ministério da Cultura – por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) – e a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF). A programação natalina do trem ocorrerá entre de 4 a 23 de dezembro.

Mais uma vez, a empresa colocará em circulação a histórica Maria Fumaça iluminada (modelo Mallet 204) e o Papai Noel a bordo da locomotiva fabricada em 1950, e a única em circulação na América do Sul.

A jornada mágica nos trilhos começa em Mafra (SC), em 4 de dezembro, com término em Rio Negrinho (SC) em 23 de dezembro. A Maria Fumaça percorrerá mais de 1,3 mil quilômetros pelas cidades do Paraná e de Santa Catarina. Entre os destinos, estão Curitiba (PR), Ponta Grossa (PR), Joinville (SC), Pinhais (PR), Jaraguá do Sul (SC), São Francisco do Sul (SC), entre outras.

“A presença histórica de Maria Fumaça nos faz lembrar da rica tradição ferroviária do Brasil. O Projeto Rumo ao Natal proporciona momentos especiais às comunidades que convivem com a nossa operação, estreitando vínculos e criando memórias afetivas entre a família Rumo e as famílias que prestigiarão o trem’’, destaca Tatiana Montório, coordenadora de Performance Social da Rumo.

ESPETÁCULOS CULTURAIS – Além da circulação da Maria Fumaça, a programação também contará com atrações especiais de Natal. No Paraná, as cidades de Ponta Grossa, Piraquara, Antonina, Paranaguá e Curitiba serão contempladas com apresentações teatrais e de corais de músicas natalinas. Já em Santa Catarina, as atrações especiais serão nas cidades de Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul, Joinville e Rio Negrinho.

Além de oferecer um espetáculo deslumbrante de luzes e celebrações, o projeto ‘Rumo ao Natal’ reúne durante a sua passagem mais de 1 milhão de pessoas. “Além de levar cultura e diversão, o projeto também tem o objetivo de ressaltar a importância do modal ferroviário para o desenvolvimento socioeconômico do país”, completa Tatiana.

SEGURANÇA – Para que todos possam assistir à passagem do ‘Rumo ao Natal’ em segurança, a empresa orienta sobre alguns cuidados essenciais:

– Mantenha distância segura de 15 metros da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem;

– Escolha um local seguro para registrar suas selfies e imagens;

– Nunca tente tocar ou subir nas locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados;

– Atenção redobrada às crianças. Pais e responsáveis devem mantê-las em segurança.