Mafrense Morjana Pereira Alves é destaque no “Oscar” dos contadores de histórias

No último sábado (27), foi realizada em Ouro Preto-MG a oitava edição do Prêmio Baobá, que é a maior premiação nacional para contadores de histórias. O prêmio é considerado o “Oscar” dos contadores de histórias. Entre os premiados está a mafrense Morjana Pereira Alves, que contou duas histórias infantis no evento: Gargarria de Cris Rochavetz e Obax de André Neves.

Morjana Pereira Alves mora em Mafra-SC. É contadora de histórias, arte educadora e profissional da educação infantil, idealizadora do projeto Contar e Encantar. É especializada em contação de histórias para bebês e formada em contação de histórias e pedagogia.

Ao Click Riomafra a contadora de histórias relatou como foi a experiência na premiação: “Fiquei muito feliz com a indicação e confirmação do meu nome para receber o Prêmio Baobá, representando a Associação Artística-Cultural, Mãos que Tecem Histórias. A cerimônia de entrega do Prêmio Baobá foi realizada em Ouro Preto, na Casa da Ópera, no dia 27 de julho de 2024, às 19h, dentro da programação do Encontro de Contadores de Histórias do Festival de Inverno da cidade. Foi um marco em minha trajetória”.

O Troféu Baobá foi idealizado por Andréa Sousa é uma premiação concedida a contadores de histórias que se destacam em seu ofício, além de escritores, editoras, bibliotecas, coletivos, instituições de ensino e organizações públicas, privadas ou do terceiro setor que fomentam e fortalecem a arte narrativa, as tradições orais, a literatura e a leitura no Brasil.