Mais câmeras são instaladas em Rio Negro dentro do programa Cidade Segura

A Prefeitura de Rio Negro investe constantemente na segurança pública, por isso está ampliando o número de câmeras que são instaladas em diversas regiões do município.

Essa é a segunda fase do projeto Rio Negro Cidade Segura com a ampliação para o interior do município. Atualmente já são aproximadamente 400 câmeras instaladas que auxiliam na segurança pública.

Nesta semana foram instaladas novas câmeras no bairro Roseira e também no distrito de Lageado dos Vieiras. As câmeras já estão conectadas na Central de Videomonitoramento do município e também na Polícia Militar para visualização. A localidade da Fazendinha também receberá novas câmeras em breve.

SAIBA MAIS

O Rio Negro Cidade Segura é destaque e referência para outros municípios. Este importante programa recebeu recentemente o Prêmio InovaCidade durante o Smart City Business Brazil Congress 2023, que é o mais importante e estratégico evento sobre cidades inteligentes da América Latina.

De acordo com o Decreto Municipal nº 42/2023, o programa Rio Negro Cidade Segura tem por objetivo aperfeiçoar e expandir o alcance do videomonitoramento por câmeras no município, a fiscalização e ronda do patrimônio público, a prevenção e o auxílio na conclusão de inquéritos policiais através de uma central de videomonitoramento e a Patrulha Patrimonial, em especial:

Acompanhar a movimentação de pessoas;

Prevenir o crime e a violência;

Aperfeiçoar o controle do tráfego;

Oportunizar o zelo urbanístico;

Ampliar a vigilância ambiental e patrimonial;

Aperfeiçoar a fiscalização das demais posturas municipais;

Auxiliar as Secretarias na vigilância, entradas e saídas das unidades escolares, postos de saúde e demais prédios públicos.

A Central de Videomonitoramento tem como finalidade o gerenciamento de imagens, através da coleta e armazenamento, mediante solicitação das Policias Militar, Civil, Rodoviária e o Cidadão na investigação de crimes, operações, acidentes de trânsito e na guarda dos prédios públicos.

Para mais informações acesse: https://rionegro.atende.net/subportal/rio-negro-cidade-segura