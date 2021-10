Mais de 1.200 crianças foram atendidas pelo Circo Social na campanha do Dia das Crianças

Voluntários do Circo Social realizaram mais uma edição do tradicional “Dia das Crianças Solidário”, em mais uma ação em prol das crianças carentes de Mafra e Rio Negro.

A ação solidária arrecadou doces e chocolates que foram distribuídos nos dias 11, 12 e 13 de outubro em ação direcionada e sem aglomerações, mantendo o distanciamento social e todos os demais protocolos de segurança.

Além dos voluntários presentes na Caravana da Alegria, as crianças ainda puderam tirar fotos a vontade com a presença de super-heróis e personagens que compõem o Circo Social.

Com a importante renda do bazar beneficente e apoio de doações da comunidade em geral, empresas parceiras e apoio do grupo Motoboys Riomafra e parceiros, mais de 1.200 pacotinhos foram distribuídos no total de 15 comunidades carentes de Rio Negro e Mafra.

Também foram doadas 10 cestas básicas que foram direcionadas a famílias atendidas pelo projeto. Houve ainda apresentações e presenças do projeto em instituições beneficentes, contabilizando o atendimento para mais de 3.000 crianças durante os dias da ação.

O Circo Social agradece a todos os envolvidos e já se prepara para execução do projeto “Natal Encantado”, que em dezembro levará alegria e esperança novamente às crianças de Riomafra.

