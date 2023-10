Mais de 100 animais foram resgatados em Rio Negro durante as inundações

Os animais das famílias desabrigadas também estão recebendo os devidos cuidados em Rio Negro durante esse triste momento em que o município revive o drama das enchentes.

Mais de 100 animais, entre cães, gatos e até cavalo, foram resgatados desde o início das inundações. Espaços para abrigos provisórios foram criados pela Prefeitura para acolher esses animais, sendo que os cães, por exemplo, estão abrigados no Estádio Municipal Ervino Metzger e também em um canil. As equipes de resgate também já realizaram por diversas vezes o transporte de animais das famílias desalojadas.

Uma estrutura emergencial foi montada e os profissionais da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente trabalham incansavelmente para cuidar dos animais, que na maioria são das pessoas que estão acolhidas nos abrigos municipais.

Os animais recebem os cuidados com a alimentação e possuem o amplo espaço do estádio para ficarem livres, pois todo o espaço é bem fechado com muros altos. Os cães mais hostis estão em um canil onde também há um profissional dedicado mantendo os cuidados necessários.

Com a ajuda de importantes doações foram colocadas caminhas feitas com pneus para proteger os animais da chuva. As caminhas ficam nas áreas do estádio onde há coberturas. Os cães também podem, inclusive, acessar livremente as arquibancadas cobertas.

A população pode ajudar doando ração e materiais de limpeza. Muitos produtos já foram doados graças à dedicação de voluntários e grupos da causa animal que realizam campanhas de arrecadação. Mas as doações ainda são necessárias!

As entregas podem ser feitas no Ginásio de Esportes José Müller, onde estão sendo concentradas as doações para o posterior envio aos locais necessitados. A rio-negrense Ana Maria Alves Gaertner, como um bom exemplo de grande ação voluntária, fez a sua doação de pacotes de ração na tarde desta terça-feira.

A situação é crítica em Rio Negro. Até às 11h desta terça-feira haviam 677 pessoas desalojadas, sendo que 128 estão em abrigos municipais. Ao todo 205 famílias foram atingidas pela cheia do rio Negro ou do rio Passa Três.

As famílias que estão abrigadas pela Prefeitura no Ginásio de Esportes José Müller e no Colégio Cívico-Militar Caetano Munhoz da Rocha estão recebendo todo o auxílio necessário com a ajuda de voluntários, com café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e banho.