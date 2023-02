Mais de 20 equipes participarão do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Em uma promoção da Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a edição 2023 do tradicional Campeonato Municipal de Futebol de Campo contará com a participação de 21 equipes, divididas em duas categorias.

MASCULINO LIVRE: contará com a participação de 16 equipes, que foram divididas em quatro grupos para a fase de classificação. As duas melhores equipes de cada grupo avançam para as quartas de finais, onde os vencedores desta fase vão às semifinais e depois para a grande final.

MASCULINO VETERANO 40+: esta categoria contará com a participação de cinco equipes, que se enfrentarão todas contra todas em turno único, para conhecermos as duas equipes finalistas.

Alguns números importantes:

Início da competição será no final de semana dos dias 11 e 12 de fevereiro.

21 equipes inscritas.

42 jogos no total.

Serão mais de 3780 minutos de bola rolando.

Mais de 450 atletas estarão participando.

Mais de 50 dirigentes (técnico, auxiliar, massagista) estarão participando.