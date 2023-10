Mais de 200 famílias já foram atingidas pelas inundações em Rio Negro

A Defesa Civil de Rio Negro divulgou o boletim atual da situação das inundações no município. Até às 11h desta terça-feira haviam 677 pessoas desalojadas, sendo que 128 estão em abrigos municipais. Ao todo 205 famílias foram atingidas pela cheia do rio Negro ou do rio Passa Três.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As famílias que estão abrigadas pela Prefeitura no Ginásio de Esportes José Müller e no Colégio Cívico-Militar Caetano Munhoz da Rocha estão recebendo todo o auxílio necessário com a ajuda de voluntários, com café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e banho.

Os animais também estão recebendo os devidos cuidados em Rio Negro, sendo que mais de 100, entre cães, gatos e cavalo, estão abrigados pela Prefeitura no estádio municipal e também em um canil. Uma estrutura emergencial foi montada e mais de 15 voluntários trabalham para cuidar dos animais que na maioria são das pessoas que estão acolhidas nos abrigos municipais. Eles recebem os cuidados com a alimentação e com a ajuda de doações foram colocadas caminhas feitas com pneus para proteger os animais da chuva.

Mesmo com o tempo ensolarado nesta segunda e terça-feira, a situação continua crítica em Rio Negro, pois o nível do rio Negro continua alto. Às 15h o nível registrado pelo sistema de monitoramento hidrológico da Copel foi de 10,391 metros.

Neste momento há uma estabilidade no nível do rio, mas há previsão e mais chuva ao longo da semana, o que deixa o município em alerta constante. Estão previstos mais de 100 mm de chuva até o final de semana.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Ruas e estradas da cidade e do interior de Rio Negro estão com a passagem interditada para veículos e pedestres devido às inundações causadas pela cheia do rio Negro e também do rio Passa Três. Por isso, na manhã de hoje, perto das 6h, equipes da Defesa Civil e voluntários já estavam em algumas regiões afetadas auxiliando a população no trabalho de travessia na água em local com segurança.

O objetivo foi auxiliar principalmente os trabalhadores que necessitavam fazer a travessia onde não há rotas alternativas próximas. O trabalho de travessia será realizado apenas em locais onde a segurança é garantida após a inspeção da Defesa Civil. A Prefeitura pede que a população evite trafegar em áreas de risco e busque rotas alternativas sempre que possível.

Além das vias da Vila Paraíso e da Vila Paraná, que são as áreas mais atingidas pela cheia do rio, entre as áreas afetadas está parte da Rua Riachuelo no Centro, Av. Ildefonso Camargo Melo (próximo ao Detran), estrada da Maitaca sentido Fazendinha, Campina dos Andrades, Roseira, Cunhupã, Vila Zelinda, além do bairro Estação Nova, nas ruas 8 de Dezembro e Vereador Pedro Train.

AJUDA

Na tarde desta segunda-feira (09), o município de Rio Negro recebeu suprimentos da Defesa Civil do Estado do Paraná. Entre os itens estão alimentos, kits higiene e kits de limpeza.

No domingo o prefeito James Karson Valério decretou o estado de emergência em Rio Negro, que já foi homologado pelo Governo do Estado. O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou ontem que os municípios que sofreram prejuízos na infraestrutura urbana e rural em decorrência dos temporais e chuvas dos últimos dias terão acesso à linha de crédito emergencial Paraná Recupera, criada pela Fomento Paraná, para ajudar na recuperação dos estragos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A população também pode colaborar. É possível realizar uma doação de forma rápida e segura através do PIX e transferência bancária.

Chave PIX: (47) 9 9171-1778

Transferência Bancária:

Banco do Brasil (001)

Agência: 2543-7

C/C: 41.534-0

CNPJ: 76.002.641/0001-47

PMRN DEFESA CIVIL

Também é possível colaborar doando alimentos não perecíveis, cestas básicas, água, roupas em bom estado de conservação, calçados, cobertores, itens de limpeza e de higiene pessoal. Confira os pontos de arrecadação: