Mais de 3.500 kg de alimentos foram arrecadados pelo Sesc Rio Negro para doação às famílias em vulnerabilidade

O Sesc Rio Negro promoveu nos dias 23 e 24 de abril a “Blitz do Bem”, um grande mutirão simultâneo em diversos pontos comerciais de Riomafra para arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Foram arrecadados nestes dias 140 kg de itens, destinados às famílias atendidas pelo CRAS de Rio Negro, por meio do projeto Mesa Brasil. A ação contou com o valioso apoio do Grupo de Escoteiros Falcão Negro e dos parceiros comerciais.

Resultados da Campanha:

No cenário atual de fome, desemprego e tantas outras dificuldades que a população está enfrentando, a solidariedade tomou conta da população de Rio Negro e Mafra. Isso tornou possível a arrecadação de mais de 3.900 kg que, entre abril de 2020 até hoje. Os alimentos e demais produtos arrecadados já beneficiaram famílias atendidas em 3 instituições: o CRAS, o Hospital Bom Jesus e Núcleo Terapêutico Nova Vida.

Durante o último ano de vigência da “Campanha estadual de arrecadação de alimentos Mesa Brasil” o montante arrecadado e já destinado para instituições sociais devidamente cadastradas, em todo o Paraná, soma 970.000kg.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para concluir esta etapa com chave de ouro, o Sesc PR estabeleceu a meta de alcançar a marca 1.000.000 kg até a próxima sexta-feira, dia 30. Na nova fase, as ações de arrecadação acontecerão bimestralmente, iniciando no dia 15 de maio, através de “Blitz do Bem”.

O Sesc agradece aos doadores, aos parceiros e aos estabelecimentos comerciais que acreditam na proposta e fortalecem cada vez mais a missão institucional frente ao cenário da pandemia, com a certeza que as contribuições estão fazendo a diferença na vida de várias famílias paranaenses.