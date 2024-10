Mais de duas mil crianças foram atendidas pelo Circo Social na campanha Dia das Crianças Solidário

Compartilhar no Facebook

Foi finalizada nesta segunda-feira (14) mais uma edição da campanha Dia das Crianças Solidário do Circo Social, onde foi realizada mais uma ação em prol das crianças carentes de Mafra e Rio Negro.

A ação solidária contou com apresentações culturais em creches e associações de bairros, bem como distribuição de maletas educativas e livros do projeto “Uma Carta de Amor”, com ênfase na base familiar.

Além dos voluntários presentes na Caravana da Alegria, as crianças ainda puderam tirar fotos a vontade com a presença da trupe de palhaços, super-heróis e personagens que compõem o Circo Social.

Com o importante recurso do bazar beneficente realizado para a campanha, mais de 1.000 livros e 1.100 kits de doces foram distribuídos em comunidades carentes de Rio Negro e Mafra. A campanha contou com o importante apoio dos parceiros Grupo de Amigos Amola Flecha, União Motoboys & Amigos e Transbasso Transporte & Turismo.

A ação contemplou ainda apresentações em associações de bairros e festividades em Riomafra alusivas ao Dia das Crianças, realizados em diversas comunidades, totalizando mais de 2.000 crianças atendidas.

Finalizado mais esta edição, o Circo Social já se prepara para a campanha do Natal onde promete muitas novidades. Acesse e conheça o projeto www.circosocial.org