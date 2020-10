Mais de mil pacotinhos com doces foram distribuídos pelo Circo Social e Pastoral da Criança

Voluntários do Circo Social e da Pastoral da Criança do Santuário Aparecida de Mafra uniram forças para realizar mais uma ação em prol das crianças carentes de Mafra e Rio Negro.

A ação solidária “Um doce por um sorriso” arrecadou chocolates, balas e doces em geral que foram distribuídos nos dias 11 e 12 de outubro (Dia das Crianças) para famílias atendidas pelas duas instituições, em ação direcionada e sem aglomerações, seguindo todos os protocolos de segurança exigidos devido à pandemia do Covid-19.

Com o importante apoio de doações da comunidade em geral e de empresas parceiras, mais de 1.000 pacotinhos com doces foram montados e distribuídos para o total de 17 comunidades carentes de Rio Negro e Mafra. As crianças receberam o presente e ainda puderam tirar fotos a vontade com super-heróis e personagens que compõem o Circo Social.

Esta é a segunda ação realizada através da parceria com as duas instituições durante a pandemia do novo coronavírus. As ações visam atender principalmente locais com menos visibilidade social com ações direcionadas ao público que mais precisa.