Mais de seis mil pessoas prestigiaram o Dia Mundial do Fusca em Rio Negro

No belo dia de sol e frio, um público estimado de mais de seis mil pessoas celebrou o Dia Mundial do Fusca no Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa em Rio Negro. A sétima edição do evento ocorreu durante toda a manhã e tarde do último domingo, dia 18.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Foram várias atrações durante o dia, como shows musicais e apresentações artísticas, exposições temáticas, venda de peças e acessórios, trilhas para passeio, atrações culturais do parque e uma grande praça de alimentação. Além, claro, da belíssima exposição de fuscas e derivados. Participaram aproximadamente 150 veículos de expositores de Rio Negro, Mafra e de vários outros municípios.

Visitantes de várias regiões do Brasil prestigiaram o Dia Mundial do Fusca em Rio Negro. O trânsito ficou intenso nas regiões próximas, evidenciando o grande sucesso do evento. Filas de carros em direção ao parque foram registradas no bairro Estação Nova próximo ao Colégio Sesi, por exemplo.

A entrada para o evento foi gratuita para os visitantes. Para os expositores o ingresso foi 1 kg de alimento não perecível. Toda a arrecadação será doada para entidades filantrópicas do município.

Todos os anos o Dia Mundial do Fusca em Rio Negro reúne milhares de pessoas que têm à disposição o meio ambiente, lazer, nostalgia e a valorização da história em um único evento, que é organizado pelo Relicários Boxer Clube com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e também do Meio Ambiente.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Um vídeo especial mostrando como foi a sétima edição do Dia Mundial do Fusca em Rio Negro será divulgado em breve.