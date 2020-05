Mais dois casos de coronavírus em Rio Negro

Um jovem de 20 anos e um homem de 50 anos são os dois novos casos de covid-19 no município. Mafra até o fechamento desta edição continha com apenas dois casos

Na manh√£ de ontem 15, foi confirmado pela Secretaria de Sa√ļde, mais dois novos casos de coronav√≠rus em Rio Negro. Agora j√° s√£o cinco casos oficiais, divulgados no munic√≠pio.

Os dois casos que foram confirmados pelo laborat√≥rio Lacen/PR. e segundo a Secretaria de Sa√ļde ambos s√£o importados, de um jovem de 20 anos e segundo de um senhor de 50 anos.

PACIENTE DE 20 ANOS

O primeiro caso √© de um estudante, com 20 anos de idade, assintom√°tico, que cursa faculdade no Rio de Janeiro, o qual j√° chegou infectado ao munic√≠pio. Segundo informa√ß√Ķes o jovem teria feito o teste j√° na chegada ao munic√≠pio, devido ter vindo de uma cidade considerada um dos epicentros do pa√≠s.

O paciente encontra-se em isolamento domiciliar e monitorado pela equipe de sa√ļde. Seus familiares tamb√©m est√£o isolados e sendo monitorados.

PACIENTE DE 50 ANOS

Já o segundo caso, também de um homem de 50 anos que recebeu a visita de um enteado no final de semana do Dia das Mães, que possivelmente o infectou. O visitante trabalha como caminhoneiro, percorrendo os estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O homem que apresentou estado moderado da doen√ßa, encontra-se internado no Hospital Bom Jesus, em estado est√°vel, sem a necessidade de utilizar o respirador mec√Ęnico. Seus familiares tamb√©m est√£o isolados e em monitoramento.

NOVOS CASOS REGIÃO DO PLANALTO NORTE CATARINENSE

Na ter√ßa-feira tivemos a informa√ß√£o oficial do primeiro caso fatal de coronav√≠rus na regi√£o (leia na √ļltima edi√ß√£o de quarta-feira 13 deste jornal), onde segundo o Hospital S√£o Vicente de Paulo, um paciente da cidade de Papanduva chegou em estado grave no domingo vindo a √≥bito no mesmo dia. O fato que gerou fortes contesta√ß√Ķes da fam√≠lia e obrigou o hospital a emitir uma nota rebatendo as acusa√ß√Ķes.

Na √ļltima quarta-feira 13, mais um caso confirmado em Papanduva. Trata-se de uma mulher de 57 anos, moradora da localidade de Floresta II. Ela √© card√≠aca, teve piora no quadro e foi encaminhada para a cidade de Mafra, depois havendo a necessidade foi transferida para a UTI no munic√≠pio de Canoinhas onde permanece internada. Portando o munic√≠pio papanduvense apresentou quatro casos, dois j√° recuperados, o poss√≠vel que faleceu e este √ļltimo desta senhora de 57 anos.

Já o município de Itaiópolis permanece com apenas um caso, onde a paciente já está recuperada.

O munic√≠pio de Tr√™s Barras √© l√≠der da regi√£o em casos de coronav√≠rus, com 13 casos confirmados. 24 pessoas continuam sendo monitoras e nas √ļltimas 24 horas 16 pessoas foram avaliadas. At√© o momento dois pacientes foram recuperados.

Canoinhas √© o segundo munic√≠pio da regi√£o com mais casos. Segundo boletim oficial, 10 casos foram confirmados at√© o momento e 82 pacientes est√£o sendo monitorados. A Prefeitura canoinhense editou decreto, obrigando o uso de m√°scaras em todos os locais p√ļblicos.

O município de São Bento do Sul, conta com5 casos confirmados, destes quatro já foram recuperados, e 10 são suspeitos e outros 164 estão sendo monitorados.

O vizinho município de Rio Negrinho, é o segundo em casos confirmados, até o final da tarde de ontem, eram oito casos oficiais de covid-19, sendo que dois destes casos seguem em tratamento e outros 54 caos estão sendo monitorados.

Já o município de Campo Alegre é o mais tranquilo de todos da região, até o momento nenhum caso foi confirmado e apenas dois casos estão sendo monitorados e nenhum suspeito.

NOVOS CASOS NA REGIÃO DE RIO NEGRO

J√° na regi√£o do suleste do Paran√° (RMC), a situa√ß√£o est√° mais ca√≥tica. S√≥ vizinho munic√≠pio de Quitandinha (munic√≠pio com cerca de 19 mil habitantes) na √ļltima semana saltou de dois para 10 casos.

Já Fazenda Rio Grande é o município paranaense da região que apresenta mais casos 33 e lamentavelmente com três óbitos e outros três internados na UTI e 18 sendo investigados. Porém 19 pacientes já foram recuperados.

Mandirituba em quatro casos confirmados e mais quatro suspeitos e quatro recuperados.

Outra cidade que está surpreendendo negativamente é Agudos do Sul, que infelizmente já conta com oito casos positivos e mais 18 suspeitos.

Já o município de Piên está de parabéns, pois até o momento nenhum caso foi confirmado, porém apresenta seis casos suspeitos.

O vizinho município de Campo do Tenente, também está tranquilo, com apenas um caso confirmado até o momento, onde o paciente já foi recuperado e apenas um caso suspeito.

A cidade da Lapa até o momento têm quatro casos confirmados e três recuperados.