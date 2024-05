Compartilhar no Facebook

As máquinas da Secretaria Municipal de Obras de Rio Negro estão sempre operando para aprimorar cada vez mais as estradas do interior.

Nesta semana foram realizados os serviços de patrolamento e empedramento no Sítio dos Rauen e na Estrada Velha da Lapa.

Os serviços nas estradas são realizados dentro do planejamento da secretaria, que visa atender de maneira eficiente todas as comunidades de Rio Negro.