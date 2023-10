Mais famílias são acolhidas em Rio Negro; veja como ajudar com doações

Às 12h deste sábado, haviam 17 famílias abrigadas no Ginásio de Esportes José Müller, num total de 65 pessoas. Ao todo, até às 12h, 67 famílias de Rio Negro estão cadastradas para receber auxílio, totalizando 171 pessoas, entre desalojados e desabrigados. Mais 12 famílias estão sendo atendidas no início desta tarde.

A Prefeitura de Rio Negro, juntamente com a Defesa Civil e vários parceiros voluntários, realiza ações preventivas para garantir a segurança dos cidadãos que foram ou que podem ser afetados pela cheia do rio Negro e também do rio Passa Três.

Também foram definidas estratégias para o acolhimento de mais famílias, caso seja necessário, já que há previsão de chuva volumosa para este final de semana. Dentro do planejamento está prevista a utilização de escolas, pois o ginásio já está lotado.

As famílias que necessitam de auxílio podem realizar o cadastro no Ginásio de Esportes José Müller com a equipe da Secretaria da Assistência Social.

Várias doações já foram recebidas, mas ainda é necessária a ajuda da população que pode colaborar doando alimentos não perecíveis, cestas básicas, água, roupas em bom estado de conservação, calçados, cobertores, itens de limpeza e de higiene pessoal. Confira os pontos de arrecadação:

Secretaria de Assistência Social (prédio do antigo Fórum)

Ginásio de Esportes José Müller

Sesc Senac (bairro Estação Nova)

ACI (bairro Bom Jesus)

Corpo de Bombeiros

Subprefeitura do Lageado dos Vieiras

A Defesa Civil de Rio Negro está em estado de vigília e monitoramento. Em caso de emergência o cidadão pode entrar em contato pelo número: (47) 9 9171-1778 (WhatsApp). Também é possível acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

O nível do rio Negro continua subindo. Às 12h o nível registrado foi de 8,836 metros. É importante que a população acompanhe a evolução da situação. É possível acompanhar o nível do rio Negro através do site da Prefeitura: https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/monitoramento-do-rio-negro. As informações são atualizadas a cada hora pelo sistema de monitoramento hidrológico da Copel.