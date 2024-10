Mais parques infantis serão instalados em praças e unidades escolares de Rio Negro

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação e Secretaria Municipal de Educação, iniciou o processo licitatório que tem por objetivo obter o registro de preços para a aquisição de parques infantis que serão instalados em praças públicas e em escolas e centros de educação infantil.

A ação visa colocar parques infantis onde ainda não há ou então substituir aqueles que estão danificados pela ação do tempo. Com a aquisição de novos parques, o município estará proporcionando às crianças e famílias uma forma de lazer saudável, além de desenvolver habilidades motoras e ampliar seu processo de desenvolvimento de relações sociais em crianças de todas as idades.

Entre os itens que constam no edital estão: parque infantil colorido com montagem e instalação no local contendo a estrutura principal (colunas); balanço contendo dois assentos (modelo cadeira com encosto); carrossel (gira-gira) contendo oito assentos; duas plataformas confeccionadas em tábuas tipo assoalho de madeira plástica e cobertura em plástico remoldado estilo pirâmide; dois guarda corpo com estrutura tubular de aço; tobogã em plástico rotomoldado; rampa de cordas com estrutura tubular de aço; tubo horizontal em plástico rotomoldado; estrutura de balanço em aço tubular; escada com no mínimo cinco degraus; estrutura de aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática; escorregador reto em polietileno rotomoldado.