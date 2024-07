Mais ruas de Rio Negro serão asfaltadas pela Prefeitura

O prefeito James Karson Valério assinou a autorização para que a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação instaure o processo licitatório para contratação de empresa para a execução de obras de pavimentação asfáltica no município de Rio Negro.

As obras serão realizadas na Rua Dorival Tomaz (entre a Rua Maciel Gerber e Rua Sandro Ruthes), Rua Maciel Gerber (entre a Rua José Seidel e Rua Joanes Paz Ribas Pereira) e Rua Antônio Marques, nos bairros Volta Grande (São Judas Tadeu) e Sítio dos Rauen (Seminário).

A pavimentação asfáltica nessas vias terá grande importância para os bairros. Na tarde desta quinta-feira o prefeito esteve no local e conversou com alguns moradores, que exaltaram a importância que o asfalto terá para a comunidade.

As ruas estão localizadas numa zona com adensamento populacional, sendo que aproximadamente 150 famílias (direta e indiretamente) serão beneficiadas. A execução do projeto visa criar um trânsito seguro, circulação mais fluída de veículos, com acessibilidade e maior segurança aos pedestres.