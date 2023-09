Mais ruas serão pavimentadas em Rio Negro

A Prefeitura de Rio Negro continua investindo em obras de pavimentação. Nas próximas semanas os trabalhos na Rua Anita Hermann e na Rua Ernesto Brunquel serão iniciados. As ordens de serviço foram assinadas na manhã desta sexta-feira (01).

Ambas as obras visam criar um trânsito seguro, circulação mais fluída de veículos, com acessibilidade e maior segurança aos pedestres. A pavimentação evidenciará um melhor funcionamento, conservação e vitalização destas vias urbanas. Além disso, em Rio Negro as obras de pavimentação são realizadas com uma infraestrutura completa. Somente nestas duas obras estão sendo investidos aproximadamente R$ 923 mil.

A pavimentação na Rua Anita Hermann é aguardada há mais de dez anos pela população. Na tarde desta quinta-feira, o prefeito James Karson Valério esteve no local para conversar com os moradores. A obra irá beneficiar aproximadamente 25 famílias (direta e indiretamente).

A rua fica localizada próximo da Vila Ema e Vila São Judas Tadeu. Possui uma extensão de 222 metros e uma área de 1.805,53 m². A empresa responsável pela obra será a Paviplan Pavimentação Ltda, que foi contratada através do processo licitatório nº 195/2023.

Também deve iniciar nas próximas semanas a pavimentação de um trecho da Rua Ernesto Brunquel, no distrito de Lageado dos Vieiras. A obra será realizada numa extensão de 300 metros e uma área 2.099,24 m². A empresa responsável pela obra também será a Paviplan Pavimentação Ltda, que foi contratada através do processo licitatório nº 179/2023.

Atualmente 75% do perímetro urbano do município de Rio Negro possui pavimentação, sendo que 62% possui rede de esgoto. A Prefeitura trabalha para aumentar ainda mais esses indicadores que são destaques na região. Em breve mais obras de pavimentação serão anunciadas. “Estamos realizando mais projetos para pavimentar mais ruas, transformando a realidade do nosso município”, afirmou o prefeito James Karson Valério.