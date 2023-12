Mais um trecho da Rua Ignácio Schelbauer será pavimentado

A Prefeitura de Rio Negro realizará obras de pavimentação asfáltica em mais um trecho da Rua Ignácio Schelbauer, no Passo do Valo. O prefeito James Karson Valério visitou o local nesta semana para dar a boa notícia aos moradores daquela região.

Estas obras de infraestrutura beneficiam direta e indiretamente centenas de habitantes, entre residências e comércios. A execução do projeto visa criar um trânsito seguro, circulação mais fluída de veículos, com acessibilidade e maior segurança ao pedestre.

A Prefeitura investe constantemente em obras públicas. Outras ruas já receberam pavimentação recentemente e outras receberão em breve. Neste ano a atual gestão pública já realizou a pavimentação de um trecho da Rua Ignácio Schelbauer que faz o importante ligamento da área urbana com o interior do município.

Para a nova obra, que deve iniciar no primeiro semestre de 2024, uma área de 1745,05 m² será pavimentada. O prazo de execução de 180 dias será contado a partir da data da assinatura do contrato com a empresa vencedora no processo licitatório.

LICITAÇÃO

O prefeito James já autorizou a Secretaria Municipal de Obras a instaurar o Processo Licitatório, por isso o Município de Rio Negro torna público que às 9h do dia 10 de janeiro do ano de 2024, na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, a Comissão de Licitação receberá as propostas de empresas para a execução da obra objeto da Concorrência nº 11/2023.

Esta licitação, sob regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço, será regida pelo Art. 27 da Constituição do Estado do Paraná, Lei Complementar Federal nº 123/2006; Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.