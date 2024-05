Manejo de árvores é realizado na Praça dos Correios em Rio Negro

Um importante manejo de árvores foi realizado nesta semana na Praça Max Wolff Filho (Praça dos Correios) em Rio Negro com o aval do Instituto Água e Terra (IAT), que é um órgão estadual.

No local há duas árvores Cinamomo Gigante com idade de 38 anos, sendo que sua vida útil é de 30 anos em média. Após a realização de análises com laudos técnicos, constatou-se que as árvores já estão no estágio de senescência. Nesse estágio os galhos ficam sem força, a casca enfraquecida e há a possibilidade da queda da árvore a qualquer momento. Sendo assim, os grandes galhos ofereciam riscos aos cidadãos.

Como ação preventiva da Prefeitura e atendendo aos pedidos dos taxistas que trabalham naquela área, houve a poda das árvores pela terceira vez para preservar a segurança dos cidadãos no Centro de Rio Negro. O serviço foi realizado por um engenheiro ambiental e por membros da equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. A poda possibilitará a continuidade do desenvolvimento das plantas por mais tempo e com fortalecimento.

Para revitalizar a arborização dessa importante praça pública de Rio Negro – garantindo a beleza para o local e acima de tudo a segurança aos cidadãos –, na tarde desta sexta-feira foram plantadas mais duas árvores. Participaram da ação o prefeito James Karson Valério, a equipe da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e os taxistas que trabalham no ponto de atendimento da praça.

A árvore plantada hoje é a Aroeira Salsa, que é uma espécie nativa com altura entre quatro e oito metros, fornecendo uma grande sombra. Outras árvores nativas estão presentes na Praça Max Wolff Filho, como o Ipê-amarelo, Cedro Rosa e o Jerivá.

De acordo com a Portaria IAP nº 59, a árvore Cinamomo Gigante é de Espécie Exótica Invasora (EEI), que é considerada a segunda maior causa mundial de perda de biodiversidade. Árvores EEI não oferecem os mesmos benefícios ecológicos que as espécies nativas, afetando a dinâmica ecológica e causando assim a perda de biodiversidade.

As árvores exóticas permanecerão no local com o manejo de brotação até que as árvores nativas plantadas nesta sexta-feira estejam em um estágio de crescimento avançado, o que deve ocorrer em poucos anos.

Recentemente mais de 200 árvores nativas foram plantadas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente em praças, parques e demais espaços públicos de Rio Negro. Essa ação é frequente e contribui diretamente na qualidade de vida da cidade, beneficiando seu equilíbrio físico-ambiental.

A arborização com árvores nativas tem grande importância na paisagem urbana. Além de deixar os locais ainda mais bonitos, a ação está fortemente ligada à melhoria do microclima, da umidade do ar, retenção de partículas de poeira e a manutenção da diversidade biológica.

Com foco na preservação ambiental, a Prefeitura de Rio Negro também realizou recentemente a recuperação de algumas áreas degradadas com o plantio de várias mudas de árvores.