Manejo de brotação de árvores na Praça dos Correios já possui bons resultados

No mês de maio deste ano a Prefeitura de Rio Negro realizou um importante manejo de brotação de árvores na Praça Max Wolff Filho (Praça dos Correios) com o aval do Instituto Água e Terra (IAT).

O serviço foi realizado em duas árvores que estão no estágio de senescência, que é quando os galhos ficam sem força, a casca enfraquecida e há a possibilidade da queda da árvore a qualquer momento. Como ação preventiva da Prefeitura, houve a poda dessas árvores para preservar a segurança dos cidadãos no Centro de Rio Negro.

A poda possibilitou a continuidade do desenvolvimento das árvores por mais tempo e com fortalecimento. O resultado desse importante trabalho já está em evidência. As árvores estão brotando novamente com galhos novos e uma nova copa, sem o perigo de possuir galhos secos que podem quebrar e causar graves acidentes.

Para revitalizar a arborização dessa importante praça pública de Rio Negro – garantindo a beleza para o local e acima de tudo a segurança aos cidadãos –, em maio também foram plantadas mais duas árvores nativas.

Recentemente mais de 200 árvores nativas foram plantadas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente em praças, parques e demais espaços públicos de Rio Negro. Essa ação é frequente e contribui diretamente na qualidade de vida da cidade, beneficiando seu equilíbrio físico-ambiental.