Manifestantes realizam carreata em Rio Negro e Mafra

Manifestantes farão uma carreata na tarde desta quinta-feira, com saída no bairro Bom Jesus em Rio Negro, seguindo pelas ruas da cidade até o “Posto Malon”, em Mafra, onde há uma concentração de caminhoneiros.

O ato tem como objetivo apoiar a manifestação dos caminhoneiros que chega nesta quinta-feira (24) ao 4º dia. O protesto é contra o aumento no valor do diesel. A paralisação já causa impactos nas áreas do transporte, saúde, educação, abastecimento de alimentação, postos de gasolina e distribuição de água. O governo federal tentou sem sucesso, reduzir a CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico), reduzir o preço do diesel por 15 dias, mas até agora nenhuma das propostas agradou os caminhoneiros, principalmente porque nenhuma destas propostas traz uma solução que seja ideal e resolva o problema. O presidente Michel Temer chegou a pedir uma trégua de 2 ou 3 dias. Mas não há o que negociar, pois o país esta parando. Então resta ao governo negociar definitivamente alguma solução “palpável” e “definitiva” entre as partes.

Foto: Divulgação/Rede social