A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, realizou nesta quinta-feira a manutenção de vias públicas do Centro e de bairros.

Houve o aperfeiçoamento das sinalizações horizontais e das faixas de pedestres visando a segurança dos munícipes.

Manutenções como estas são constantes e geram melhorias na mobilidade urbana. Parte do trabalho foi realizada antes do amanhecer para não prejudicar o fluxo do trânsito.