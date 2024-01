Mapa ilustrado é instalado no Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa

Nesta quinta-feira (18), foi instalado na entrada do Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa um painel com um mapa ilustrado com as principais atrações do local.

O parque possui uma área total de 53,87 hectares e recebe com frequência mais de dois mil visitantes por final de semana. O objetivo da Prefeitura de Rio Negro é ampliar a divulgação dos espaços e fazer com que os visitantes tenham um passeio ainda mais inesquecível ao conhecerem todas as atrações de forma planejada.

Junto ao mapa, há no painel um espaço para a colagem de adesivos. Essa prática é bastante utilizada em grandes pontos turísticos e é uma excelente forma de marketing para o local.

No Brasil há diversos clubes de passeios organizados (principalmente de motociclistas) e muitos deles realizam viagens por diversos estados e até para outros países. Por onde passam, esses grupos colam adesivos de seus clubes na fachada ou painéis dos estabelecimentos como uma forma de admiração e avaliação do local.

Com os motoclubes, por exemplo, quando um motociclista em viagem é bem atendido em um estabelecimento, um adesivo do clube é colado neste local. Portanto, se na entrada de um local há muitos adesivos de motoclubes, é certo que é um local que possui um bom atendimento.

Em Rio Negro todos são bem-vindos sempre! O parque fica localizado na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário. A entrada é gratuita.

