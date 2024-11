Maria Fumaça iluminada passará por Rio Negro e Mafra no dia 04 de dezembro

Rio Negro terá em dezembro a passagem da histórica Maria Fumaça iluminada. O projeto cultural da empresa Rumo trará novamente ao município o Papai Noel a bordo da locomotiva modelo Mallet 204, que foi fabricada em 1950. Ela é a única em circulação na América do Sul.

A passagem está prevista para ocorrer às 21h do dia 04/12. Antes ela passará por Mafra com início previsto às 19h.

A Rumo, maior operadora ferroviária do Brasil, promove mais uma edição do tão aguardado “Rumo ao Natal”, em parceria com o Ministério da Cultura – por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) – e a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF). A programação natalina do trem ocorrerá entre os dias 04 e 23 de dezembro. A Maria Fumaça percorrerá mais de 1,3 mil quilômetros pelas cidades do Paraná e de Santa Catarina.

“A presença histórica de Maria Fumaça nos faz lembrar da rica tradição ferroviária do Brasil. O Projeto Rumo ao Natal proporciona momentos especiais às comunidades que convivem com a nossa operação, estreitando vínculos e criando memórias afetivas entre a família Rumo e as famílias que irão prestigiar o trem”, destaca Tatiana Montório, coordenadora de Performance Social da Rumo.

Além de oferecer um espetáculo deslumbrante de luzes e celebrações, o projeto Rumo ao Natal reúne durante a sua passagem mais de 1 milhão de pessoas. “Além de levar cultura e diversão, o projeto também tem o objetivo de ressaltar a importância do modal ferroviário para o desenvolvimento socioeconômico do país”, completa Tatiana.

CUIDADOS E SEGURANÇA

Para que todos possam assistir à passagem do Trem de Natal 2023 em segurança seguem alguns cuidados essenciais: