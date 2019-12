Maria Fumaça traz magia do Natal para os trilhos de Riomafra

Pelo segundo ano consecutivo, a Maria Fumaça Mallet 204 está percorrendo as ferrovias da região Sul do país. A operação natalina que iniciou no dia 20 de novembro, em Cruz Alta-RS, irá percorrer cerca de 3 mil quilômetros até chegar ao município de Lages. Ao todo, mais de 30 munícipios gaúchos e catarinenses são contemplados com a passagem da locomotiva iluminada.

A programação faz parte do Projeto Natal nos Trilhos, que integra a passagens de trens iluminados e espetáculos artísticos em cinco estados brasileiros. Em Santa Catarina, a iniciativa da Rumo em parceria com ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária) tem como ponto de partida o município lageano. Também fazem parte do roteiro da histórica locomotiva os municípios de Rio Negro, Mafra, Papanduva, Itaiópolis, Correia Pinto, Monte Castelo, Corupá, Jaraguá do Sul, Guaramirim, São Francisco do Sul, Araquari, Joinville, São Bento do Sul e Rio Negrinho.

“É uma ação especial que simboliza o espírito de Natal e o resgate da memória ferroviária”, destaca Renata Ramalho, gerente executiva de Sustentabilidade Socioambiental da Rumo.

HISTÓRICA

Única na América do Sul, a Maria Fumaça Mallet 204 foi construída em 1950. Após 40 anos parada, a máquina foi restaurada pela ABPF para ser usada em eventos turísticos especiais.

SEGURANÇA

Para que todos possam assistir à passagem da Maria Fumaça em segurança, a Rumo chama a atenção para alguns cuidados essenciais:

Pare, olhe e escute, respeitando a sinalização nas passagens em nível;

Mantenha distância segura da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem;

Escolha um local seguro para registrar suas selfies e imagens;

Nunca toque ou suba em locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados;

E lembre-se: o Natal é a celebração da vida. Só faça se for seguro!

HORÁRIOS

Dia 10 de dezembro em Itaiópolis às 22h.

Dia 11 de dezembro em Rio Negro às 19h30 e Mafra às 20h15.

*Por questões operacionais, cronograma sujeito a mudança de localidade e horário sem aviso prévio.

Confira a programação completa: