Matriciamento em Saúde Mental é realizada na Atenção Primária de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Em uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro e da Coordenação de Saúde Mental, foram realizados mensalmente encontros com os médicos da Atenção Primária à Saúde (APS) a fim de promover, orientar, alinhar e debater sobre os fluxos dos atendimentos e abordagens terapêuticas destinadas à saúde mental.

Ministrado pela médica do CAPS, Dra. Siegrid dos Santos, os encontros iniciaram no mês de abril e tiveram seu encerramento no último dia 24 de novembro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Esta ação teve como intuito a busca pelo aprimoramento dos atendimentos aos munícipes e o alinhamento das praticas de atendimento à saúde mental em toda a rede, visando uma melhoria continua do atendimento municipal.