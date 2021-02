Matrículas abertas para os CMEIs em Rio Negro

Secretaria de Educação divulga cronograma de matrículas por idade

Nesta segunda-feira, 08 de fevereiro, iniciam as matrículas novas para os alunos de 0 a 03 anos nos Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs de Rio Negro. Os pais ou responsáveis deverão se dirigir ao CMEI mais próximo, respeitando o raio escolar de cada Unidade.

O cronograma de matrículas acontecerá da seguinte maneira:

08 de fevereiro: alunos do maternal 2 (03 anos a 03 anos 11 meses e 29 dias, completos até 31 de março de 2021)

09 de fevereiro: alunos do maternal 1 (02 anos a 02 anos 11 meses e 29 dias, completos até 31 de março de 2021)

10 de fevereiro: alunos do berçário 2 (01 ano e um dia a 01 ano 11 meses e 29 dias, completos até 31 de março de 2021)

11 de fevereiro: alunos do berçário 1 (04 meses a 01 ano completos até 31 de março de 2021)

São necessários documentos de certidão de nascimento, carteira de identidade (quando possuir), cartão do SUS e declaração de vacinação do aluno; carteira de identidade e CPF dos pais; comprovante de endereço, sendo válida somente a fatura de luz; e declaração de trabalho da mãe. Os alunos transferidos de outros CMEIs devem apresentar também o requerimento de transferência.

Até o momento não há previsão de retorno as aulas presenciais no CMEIs, a Secretaria Municipal de Educação aguarda a deliberação do Conselho Estadual de Educação do Paraná e sua autorização de início.Â

PRÉ-ESCOLA

Os alunos com 04 anos de idade completos ou que completarão até o dia 31 de março de 2021 devem ser matriculados na pré-escola. A Secretaria Municipal de Educação informa aos pais ou responsáveis que esta matrícula faz parte da etapa obrigatória de escolarização.

O retorno das aulas aos alunos da pré-escola inicia de forma remota no dia 08 de fevereiro e a partir de 30 de março de forma híbrida.

Caso seu filho ainda não esteja matriculado, procure uma unidade escolar próxima de sua casa e efetive a matrícula.

Situações de crianças fora da escola em idade escolar devem ser comunicadas a Secretaria de Educação através do telefone: 3642-3280, ramal 422 ou ao Conselho Tutelar, pelo telefone 3642-8280.

