May Brasill realizou emocionante show beneficente no Colégio Caetano

Em meio ao cen√°rio triste que o munic√≠pio de Rio Negro vive atualmente devido √†s inunda√ß√Ķes, h√° momentos de solidariedade que fazem com que a esperan√ßa de dias melhores fique cada vez mais fortalecida.

Na noite deste domingo uma fam√≠lia que est√° desabrigada devido √† cheia do rio Negro mostrou que √© poss√≠vel manter a alegria estampada no rosto e fazer boas a√ß√Ķes para tornar o momento menos angustiante. Tamb√©m mostrou que todos podem ser volunt√°rios em momentos assim.

O casal Cristian Cesar Guedes e Aline Mayara Alves com seus quatro filhos usou o grande talento que possuem para animar os moradores que estão acolhidos no Colégio Cívico-Militar Caetano Munhoz da Rocha. Além de amigos que se conheceram após o acolhimento, até ontem estes moradores eram seus vizinhos no abrigo municipal, pois a partir de hoje o casal ficará hospedado em um hotel do município dentro do programa do Estado do Paraná que destina vagas na rede hoteleira para um grupo de desabrigados.

O show beneficente da cantora mafrense May Brasill (nome art√≠stico de Aline) foi uma forma de agradecer pelo bom atendimento recebido no abrigo municipal e tamb√©m uma forma de animar esse p√ļblico que sofre por estar longe de suas casas sem ter uma previs√£o de quando poder√£o retornar.

A apresenta√ß√£o foi aberta ao p√ļblico. Todos que prestigiaram puderam ouvir belas can√ß√Ķes da voz da cantora May Brasill que vem se destacando cada vez mais no cen√°rio musical. Recentemente ela foi premiada como a ‚ÄúMelhor cantora de Mafra‚ÄĚ e teve cinco participa√ß√Ķes na Mafra Fest deste ano. Os m√ļsicos Jorge e Matheus, Douglas e Vinicius, Mar√≠lia Mendon√ßa, Luana Prado, Yasmin Santos e Wellinton Pedro s√£o suas principais influ√™ncias musicais.

Aline possui 33 anos de idade e canta desde os nove anos. Tem seu marido Cristian como seu grande incentivador. Cristian, inclusive, teve grande participa√ß√£o no show, pois al√©m de auxiliar a esposa na parte t√©cnica de som, tamb√©m participou de algumas m√ļsicas e animou o p√ļblico com o seu bom humor e simpatia.

