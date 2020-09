Médico reclama do descaso do governo federal no envio da cloroquina para Rio Negro

O médico e também vereador Rodrigo Gondro, favorável ao uso da cloroquina no tratamento da Covid-19, enviou a presidência da República uma carta reclamando do descaso do governo federal no envio do medicamento para Rio Negro.

Na carta Gondro se apresenta como entusiasta incondicional de todas as ações do presidente Jair Bolsonaro, em especial ao uso da cloroquina, porém reclama que a quantidade enviada para o município é insuficiente para o atendimento da população. “(…)atualmente temos uma média diária de 10 novos casos positivos por dia de covid-19, felizmente muito poucos graves; entretanto, a despeito de todos os esforços da equipe envolvida no combate a essa pandemia, solicitamos semanalmente ao estado aporte de medicação da ordem de mil comprimidos de cloroquina e, pasme, nos é encaminhado, a exemplo do dia de hoje, 60 unidades. Não são 60 caixas, ou 60 cartelas, são 60 comprimidos, que não bastam para o atendimento à nossa demanda de uma manhã.”, escreveu na carta.

Segundo Rodrigo Gondro, são necessário pelo menos 420 unidades do medicamento por semana para o atendimento dos pacientes com a Covid-19.

A carta encaminhado ao presidente através de deputados aliados em Brasília/DF também foi publicada em suas redes sociais.

Leia a carta na íntegra

“Exmo. Senhor Presidente da República.

Meu nome é Rodrigo Gondro, sou médico, oficial da reserva do nosso Exército Brasileiro e entusiasta incondicional de todas as ações que vossa excelência tem realizado em nossa nação; em especial o uso da cloroquina, que tantas vidas tem salvado em nosso país. Em virtude da admiração e respeito que tenho por vossa pessoa e por acreditar que podemos sim fazer um Brasil melhor é que me dirijo a vossa excelência.

De nada adianta sermos entusiastas de seu programa de uso da cloroquina, se a mesma não chega até nós em quantidade suficiente.

Resido e trabalho no município de Rio Negro, estado do Paraná. Temos cerca de 33 mil habitantes e, atualmente temos uma média diária de 10 novos casos positivos por dia de covid-19, felizmente muito poucos graves; entretanto, a despeito de todos os esforços da equipe envolvida no combate a essa pandemia, solicitamos semanalmente ao estado aporte de medicação da ordem de mil comprimidos de cloroquina e, pasme, nos é encaminhado, a exemplo do dia de hoje, 60 unidades. Não são 60 caixas, ou 60 cartelas, são 60 comprimidos, que não bastam para o atendimento à nossa demanda de uma manhã.

Some-se a isso o fato de sermos município de fronteira com o estado de Santa Catarina, que não tem por rotina, pelo menos, no município vizinho, de fazer uso da cloroquina, o que leva muitos moradores desse outro município a nos procurar, para receber o tratamento.

Peço, dessa forma, seu empenho para que, através dos canais competentes, faça chegar até nós medicamento em quantidade suficiente para podermos continuar a salvar vidas. Nossa equipe trabalha incansavelmente, hoje há 169 dias, sem sábados, sem domingos e sem feriados, porque acreditamos que venceremos essa praga.

Agradeço antecipadamente a atenção de vossa excelência, certo de sua resposta.

Brasil acima de tudo e Deus acima de todos!