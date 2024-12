Memorial de Luxemburgo será construído em Rio Negro

Em breve a “cidade mais luxemburguesa do Estado do Paraná” terá o Memorial de Luxemburgo. Na manhã desta sexta-feira foi assinada a Ordem de Serviço para o início da construção do espaço que será o primeiro memorial do Brasil dedicado aos imigrantes luxemburgueses. Este é mais um importante passo para a preservação ambiental e cultural no município de Rio Negro.

Através de um convênio com a Secretaria de Estado das Cidades (SECID) e o Serviço Social Autônomo Paranacidade será investido o valor de R$ 202.000,00 contemplando a reforma de edificação, implantação de acessos e instalação de iluminação e mobiliário. O prazo previsto para a conclusão das obras é de seis meses. Recentemente a Prefeitura de Rio Negro já realizou alguns aprimoramentos no local, como o plantio de grama e flores.

O terreno de sete mil m² foi cedido pela Prefeitura para a construção e administração do memorial. Ele fica localizado na Rua Francisca de Almeida, próximo ao Centro, na área que abrigou a primeira usina termoelétrica construída no começo do século XX por Nicolau Bley Neto, descendente de um dos primeiros imigrantes luxemburgueses da região.

A usina foi um empreendimento pioneiro que desencadeou os primeiros passos da industrialização em Rio Negro no início do século passado. Com a energia elétrica ali gerada, as primeiras lâmpadas iluminaram casas e ruas e acionaram os primeiros motores industriais do município.

A ideia inicial de revitalizar o local e preservar a memória luxemburguesa surgiu das pesquisadoras Maria da Glória Foohs (in memoriam) e Cínthia Maria Cordeiro. A ideia chegou até a Câmara de Comércio Brasil-Luxemburgo (CCBRALUX), atual Casa da Cultura Brasil-Luxemburgo, nas pessoas de Cicero Bley Jr. e Arnoldo Bley Neto, que passaram a lutar pela boa causa juntamente com outros apoiadores.

Durante o evento de hoje o senhor Cicero Bley Jr., que é o presidente da Casa da Cultura Brasil-Luxemburgo, enalteceu a importância do memorial e de todo o esforço realizado para que a construção se tornasse realidade. Em seu discurso Cicero considerou o local como uma relíquia e destacou a atuação do Legislativo e do Executivo de Rio Negro para a formalização de todo o processo para a construção do memorial, bem como a importância de deputados estaduais que apoiam a causa e colaboraram com o projeto destinando verbas parlamentares.

No dia 19 de outubro de 2020 a CCBRALUX enviou para a Câmara Municipal de Rio Negro uma proposta para a revitalização do espaço. Posteriormente, a Câmara encaminhou a proposição para a Prefeitura de Rio Negro para a revitalização da área. Desde então o projeto envolveu as secretarias municipais de obras, planejamento e cultura e turismo de Rio Negro através de suas equipes técnicas.

Em junho de 2021 o prefeito James Karson Valério realizou a entrega do Decreto nº 83/2021 e uma carta de intenções para a criação do memorial ao presidente da CCBRALUX. No ano seguinte o projeto de revitalização foi apresentado ao público pelo senhor Cicero Bley Jr e pelo arquiteto Pedro Silveira, que também esteve presente na cerimônia desta sexta-feira juntamente com representantes da empresa Ruthes Engenharia e Florestal LTDA, que será a responsável pela execução das obras.

O projeto preservará os elementos existentes no terreno que identificam o uso original do espaço e marcam a passagem do tempo. Por isso, as ruínas foram mantidas e a casa de madeira que existia e foi demolida será reconstruída para abrigar novas atividades. Outros elementos também serão incorporados à área com uma linguagem arquitetônica e de materiais próprios dos tempos atuais, além de forte relação com aspectos da paisagem urbana e natural de Luxemburgo.

O projeto visa proporcionar para Rio Negro um espaço próximo à natureza de lazer, recreação, socialização, conhecimento e encontro de múltiplas gerações, além de gerar a reconexão com Luxemburgo, estreitando as relações entre os dois países por meio de políticas públicas comuns visando o crescimento de ambas as partes.

O Memorial de Luxemburgo visa também homenagear e trazer de volta à memória as histórias do país de onde vieram as famílias Bley, Grein, Krauss e Stresser, que representam o começo do desenvolvimento de Rio Negro e de toda a região.

Entre as autoridades presentes na solenidade da assinatura da Ordem de Serviço estava o prefeito James Karson Valério, o secretário municipal de cultura e turismo, Gerson Heide, o presidente da Câmara de Vereadores, Elcio Josué Colaço e a vereadora Isabel Cristina Grossl, que também teve participação no desenvolvimento do projeto.

Servidores da Prefeitura e membros da Casa da Cultura Brasil-Luxemburgo também participaram do evento, como os senhores Antônio e Lindamir Kühl, que atuam como voluntários nesse importante projeto. Outros apoiadores do memorial também marcaram presença neste dia tão importante para a história de Rio Negro.