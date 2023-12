Mensagem de fim de ano do prefeito de Rio Negro para a população

“Estamos finalizando mais um ano de bom trabalho com bons resultados”. Assim disse o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, em um vídeo gravado especialmente para a população rio-negrense.

Além de desejar um feliz Natal e um próspero ano novo, o prefeito agradeceu por este ano de 2023 enaltecendo as realizações e os avanços do município com os bons índices alcançados em todas as secretarias municipais, apesar das adversidades ocorridas, como as duas enchentes que atingiram Rio Negro em um curto período de tempo.

O prefeito recebeu nesta semana o relatório da atual gestão, quando todas as secretarias municipais estão viabilizando as 55 propostas de governo estipuladas no início do mandato e outras que são derivadas, além das novas que surgiram durante os últimos anos.

De acordo com o chefe do executivo, das 55 metas estipuladas no começo de 2021, 80% já foram cumpridas. As demais 20% já estão encaminhadas. “Vamos fechar 2024 com 100% das metas alcançadas”, disse o prefeito.

No vídeo o prefeito também destacou o apoio recebido do legislativo e da população, bem como a saúde financeira do município, que mantém todas as contas em dia.